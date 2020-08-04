الرائد يتجاوز ضمك بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الريداوي بثلاثية دون رد.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الرائد ضد ضمك:

وبدأت مباراة الرائد ضد ضمك المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، بشكل سريع وسط محاولات قوية من الفريق الريداوي، قبل أن ينجح ماركو بيريز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثامنة.

وضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن أحمد الزين من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الرائد ضد ضمك بتقدم الفريق الريداوي بنتيجة 2/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب، وكاد الفريق الضمكاوي أن يُقلص الفارق عن طريق محمد محسن، إلا أن الحارس تألق وأبعد تسديدته عند الدقيقة 71.

وكاد ماركو أن يُسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، إلا أن شافعي أبعد تسديدته، قبل أن ينجح المغربي محمد فوزير في إحراز الهدف الثالث، لتنتهي مباراة الرائد ضد ضمك بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الريداوي رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

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