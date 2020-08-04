دوري محمد بن سلمان.. الرائد يحسم الشوط الأول ضد ضمك بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الفريق الريداوي بهدفين دون رد.

الرائد ضد ضمك:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت مباراة الرائد ضد ضمك المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، بشكل سريع وسط محاولات قوية من الفريق الريداوي، قبل أن ينجح ماركو بيريز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثامنة.

وضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن أحمد الزين من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الرائد ضد ضمك بتقدم الفريق الريداوي بنتيجة 2/ 0.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الريداوي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 نقطة، ويسعى لتحسين نتائجه والبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

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