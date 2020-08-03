السهلاوي المحلي الوحيد الذي يهز شباك الهلال منذ 7 سنوات

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الهلال المقرر إقامتها، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

السهلاوي آخر المحليين



ويُعد محمد السهلاوي اللاعب الوحيد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي نجح في هز شباك الهلال خلال الـ7 سنوات الماضي، حيث يُعتبر حسن الراهب آخر لاعب سعودي سجل هدفًا في ديربي الرياض في 2013.

وسجل الراهب هدفًا في شباك الهلال ضمن منافسات نهائي كأس ولي العهد في فبراير عام 2013، ومنذ هذا الهدف لم ينجح سوى السهلاوي في هز شباك الزعيم خلال 19 مباراة جمعت الفريقين في جميع البطولات.

ونجح لاعبو العالمي في تسجيل 25 هدفًا خلال الـ19 مباراة، أحرز محمد 10 أهداف منهم، مقابل 14 هدفًا للاعبين الأجانب، فيما سجل مدافع نادي الهلال، سلطان الدعيع هدفًا بالخطأ في مرماه، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويغيب محمد السهلاوي عن ديربي الرياض المقبل، حيث غادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العام الماضي؛ وانضم إلى الشباب، قبل أن ينتقل إلى التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ديربي الرياض

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

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