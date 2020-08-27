السومة لا ينفع الهلال والنصر والسبب !

المواطن - محمد سمعه

بعد أن طلب السوري عمر السومة الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، تكاثرت الأقاويل حول وجود نية لدى فريقي الهلال والنصر للتحرك والتعاقد مع المهاجم السوري بفترة الانتقالات الشتوية.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أمس الأربعاء أن المهاجم السوري يرغب وبقوة في مغادرة الأهلي في شتاء 2021، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر.

ولن يكون اللاعب السوري مفيدًا لـ الهلال والنصر، خاصة أن الهلال يعتمد على مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، كذلك يعتمد النصر على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مما يعني أن فرصة تواجد مهاجم الأهلي في كبيري الرياض صعبة للغاية.

وجود غوميز وحمدالله يُضعف فرص نجم الأهلي

وفي هذا السياق تحدث الإعلامي محمد الخميس في إذاعة يو إف إم قائلًا بأن وجود غوميز وحمدالله في الهلال والنصر على الترتيب، يعني أن السومة لن يكون موجودًا في كبيري الرياض، مضيفًا أنه من الصعب أيضًا عليه الانتقال لنادي الاتحاد، بعد الفترة التي قضاها بالأهلي.

الظروف الموجودة في الأهلي لا تُبشر بالخير

وتابع الإعلامي محمد الخميس قائلًا إن البوادر حاليًا لا تُبشر بالخير، وستُجبر السومة على الرحيل لفريق بطولات حتى ولو جلس على دكة الاحتياط، وذلك قبل اعتزاله كرة القدم.





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