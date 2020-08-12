السويلم: مهرجان الملك عبدالعزيز أكبر كرنفال بالعالم للإبل

المواطن - مروة نبيل

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل، مبارك السويلم، عن سعادته بأمر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الموعد المحدد مسبقًا.

أكبر كرنفال للإبل:

وعلق مبارك السويلم على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قائلًا: “نسعد بأمر ولي العهد استمرار هذا الحدث رغم ظروف الجائحة.. شكرًا للقيادة على اهتمامها لمثل هذا الحدث”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد: “المهرجان يعتبر أكبر كرنفال في العالم للإبل.. ويصاحبه كثير من الفعاليات والبيع.. ويعتبر مهرجان اقتصادي وثقافي.. وأكبر مزاد عالمي للإبل”.

مهرجان الملك عبدالعزيز:

وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ICO، فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشعبية كبيرة وإقبال متزايد في أعداد المشاركين، حيث وصلت أعداد الإبل المشاركة إلى 38 ألف متن، وتُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 9 مليارات ضخها أكثر من 1700 مشارك سعوديين وخليجيين.

وشهدت النسخة الرابعة من المهرجان، نجاحًا لافتًا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل، وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الاقتصاد الوطني، عطفًا على القيمة السوقية للفرديات التي تواجدت في المهرجان، حيث تجاوزت تسعة مليارات زج بها 700 مشارك.



