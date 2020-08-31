الشرطة البريطانية تعتقل عربيًا وإيطاليًا بسبب عملية إرهابية محتملة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين يحملان الجنسية الكويتية والإيطالية؛ للاشتباه في تورطهما في عملية إرهابية محتملة؛ حيث اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرة ركاب تابعة لشركة رايان إير وهي تهبط في ستانستيد من فيينا.

وحاصرت الشرطة الطائرة بعد هبوطها وذلك بعد ورود تقارير تفيد العثور على أشياء مشبوهة في دورة مياه الطائرة، وعن ذلك قالت الشركة إن طاقمها انتبه إلى وجود تهديد أمني محتمل.

وتماشيًا مع الإجراءات، أبلغ قائد الطائرة الشرطة البريطانية والسلطات المعنية الذين أكدوا على أنه تم احتجاز رجل كويتي يبلغ من العمر 34 عامًا ورجلًا إيطاليًا يبلغ من العمر 48 عامًا في مطار لندن.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: تم إطلاق طائرة مقاتلة من طراز تايفون من سلاح الجو الملكي البريطاني لاعتراض طائرة مدنية، للقبض على رجلين أحدهما يحمل الجنسية الكويتية والآخر يحمل الجنسية الإيطالية، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما بالخيط للقيام بعملية إرهابية محتملة.

وبحسب موقع ديلي ميل، لم تكشف الشرطة البريطانية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة المحتملة أو الهدف المخطط له.







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