الشرطة تحتجز رئيس موريتانيا السابق بعد استجوابه

المواطن - متابعة

احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التحقيق معه أمس الاثنين.

ويأتي ذلك على خلفية استدعائه للرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز 2009-2019.

وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبره بمثابة “اختطاف نفذه البوليس السياسي” .

وتعد هذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.





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