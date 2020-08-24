الشيخ: مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بـ6 نقاط

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ صعوبة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، مشددًا على أنها مواجهة بـ6 نقاط؛ نظرًا لتنافس الفريقين على الهروب من المراكز المتأخرة.

مواجهة صعبة:

وعلق محمد الشيخ على مباراة الاتحاد ضد الفيحاء لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الاتحاد والفيحاء طامعين في بعض.. هذه المباراة تعتبر بـ6 نقاط”.

وتابع: “كنت متفائلًا أن الفيحاء سيبقى بتحقيق 5 نقاط فقط لكن الفيحاء وضع نفسه في موقف سيئ.. إن لم يتجاوز الاتحاد سيغادر.. وأرى أن الاتحاد مباراته المفصلية هي أمام الفيحاء”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي غرم العمري: “الاتحاد حريص على النقاط الثلاث ليتجاوز الفيحاء.. رسالة للاعبين الاتحاد أنتم تمثلون نادي كبير وعظيم.. نتفق أن الاتحاد لا يملك نجوم كثير لكن حتى الروح غابت عنهم”.

الاتحاد ضد الفيحاء:

ويلعب الفريقان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتعادل الاتحاد ضد الفيحاء في أي مواجهة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهات الفريقين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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