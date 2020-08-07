الشيخ: من صاغ بيان النصر لا علاقة له بأبجديات القانون

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد الشيخ صياغة البيان الذي أصدره نادي النصر بالأمس، للاتحاد السعودي لكرة القدم ردًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال في ديربي الرياض.

الشيخ ينتقد بيان النصر

وقال الإعلامي محمد الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا أعرف من صاغ بيان النصر، لكن ما أنا متأكد منه أنه لا علاقة له بأبجديات القانون”.

وتابع: “بدليل مطالبته بعقد جمعية عمومية والتصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادًا للمادة 37/1، في حين أن المادة تقيد الجمعية بإقالة أي شخص/ هيئة تقع ضمن اختصاصها، ولجنة الحكام كلجنة دائمة ليس من اختصاصها”.

بيان النصر

وأعربت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت عن استياءها من الأخطاء التحكيمية التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم، كما طالب بإعفاء رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب العالمي ضد الهلال على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1.



