الصحة العالمية تشكك في اللقاح الروسي لـ كورونا

المواطن - متابعة

شككت منظمة الصحة العالمية في فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها لا تستطيع تقييمه بسبب نقص المعلومات، لافتة إلى أنها لم تتلقَّ المعلومات الكافية حول اللقاح الروسي المحتمل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لكورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة.

كانت روسيا أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، رسميًّا موعد الإنتاج التجاري للقاح الجديد ضد كورونا، والذي قالت: إنه سيتوفر في سبتمبر من عام 2020 كاشفةً أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه تحقيق جولة رابحة بين مئات الجولات الخاسرة مع الجائحة عالميًّا، بحسب “العربية”.

ابنة بوتين تلقت جرعة:

كما كشف بدوره، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن إحدى بناته تلقت جرعة من اللقاح الروسي وهي بصحة جيدة، لكن صحيفة أمريكية شككت بسرعة الإعلان عن هذا اللقاح الذي يتطلب اختبارات نهائية، بحسب ما نقلت عن خبراء من خارج روسيا.

وبعد دقائق من إعلان روسيا عن عزمها توفير اللقاح بمستويات تجارية لدول العالم، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريرًا قالت فيه: إن روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا، مدعية الفوز في السباق العالمي قبل اكتمال الاختبار النهائي.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان الرئيس الروسي الثلاثاء، فوزه في سباق اللقاحات العالمي، وأن موسكو أصبحت أول من وافق على لقاح لفيروس كورونا، وأن ابنته قامت بتجربة اللقاح، بأنه خطوة استباقية.

وتعهد المسؤولون الروس بتطعيم ملايين الأشخاص، بمن فيهم المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بلقاح تجريبي لفيروس كورونا طورته موسكو الشهر الحالي.

كما قامت روسيا بإطلاق اسم Sputnik V على اللقاح الروسي الجديد في إشارة إلى أول قمر صناعي مداري، أطلقه الاتحاد السوفيتي في عام 1957 وأطلق سباق الفضاء العالمي.



