الصرامي: أخطاء الديربي حرمت النصر من سيناريو الموسم الماضي

المواطن - مروة نبيل

واصل المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي انتقاد حكم ديربي الرياض الأخير، مؤكدًا أن الأخطاء التي ارتكبها حرمت العالمي من تحقيق الفوز وتكرار سيناريو الموسم الماضي بانتزاع الصدارة.

أخطاء الحكم تُعرقل النصر

ونشر الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها حكم الديربي، في المباراة التي انتهت بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1.

وعلق قائلًا: “النصر دخل الديربي وكان رجاله يتطلعون للفوز وتقليص الفارق النقطي ثم الانقضاض على الصدارة مثل فعلوا في العام الماضي بالديربي المشهود والمشهور.. فرغم ظرف غياب مايكون إلا أنهم تغلبوا عليه فكانوا الأقرب للفوز، لكن الحكم الفرنسي لم تكن قراراته موفقة فضاع الفوز”.

وتابع في تغريدة أخرى: “كل ما تشاهدونه من كوميديا سوداء وسيناريوهات فاشلة وأفلام هندية مملة هدفها صرف النظر عن الكوارث التحكيمية التي وقع فيها الحكم الفرنسي (المبعد) في لقاء الديربي والتي شدد خبراء التحكيم كافة أن الحكم الفرنسي لم يوفق في قراراته التي تضرر منها النصر كثيراً”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ولعب الهلال ضد العالمي ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعرض الحكم لانتقادات قوية بسبب أدائه في الديربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.





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