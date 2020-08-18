الصرامي يواصل انتقاد حكم ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

واصل المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي انتقاد حكم ديربي الرياض الأخير، مؤكدًا وقوعه في أخطاء كارثية أثرت على النتيجة.

حكم ديربي الرياض

ونشر الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات من ديربي الرياض الأخير، والذي انتهى بهزيمة النصر برباعية مقابل هدف.

وعلق قائلًا: “لا ندري ماذا نقول للأجيال القادمة عندما نتحدث عن أحداث ديربي 2020 وكيف وقع الحكم الفرنسي في أخطاء كارثية لا يقع فيها حكم مستجد يعاني من ضعف النظر أو كما يقال (شوفه شجر) فرغم توفر تقنية VAR إلا أن الحكم الفرنسي تجاهل التعامل معها”.

الهلال والنصر

ولعب الهلال ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعرض الحكم لانتقادات قوية بسبب أدائه في الديربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





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