‎الرئيسية
آخر الاخبار
الصليبي يضرب متولي الأهلي
بعد إصابته أمام أسوان

الصليبي يضرب متولي الأهلي

2020/08/18
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
44
0
طباعة
الصليبي يضرب متولي الأهلي متولي بعد خروجه
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 إصابة محمود متولي
2 الأهلي يواصل التألق
3 مواضيع ذات صلة

كشف مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها مدافع الفريق الأول، محمود متولي.

إصابة محمود متولي

وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فريقه ضد أسوان بالأمس، حيث سقط على أرضية الملعب وخرج محمولًا، ليُشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

محمود متولي
متولي بعد خروجه

وأكد سيد عبدالحفيظ لـ”يلا كورة”، أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، على أن يخضع لكشف طبي مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، يوم غد الأربعاء، لمتابعة حالته وتحديد مدة العلاج والتأهيل.

 

الاهلي
متولي متأثرًا بالإصابة

الأهلي يواصل التألق

ولعب الأهلي ضد أسوان على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها؛جيرالدو دا كوستا، وليد سليمان وأليو بادجي.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 56 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 18 نقطة عن نادي الزمالك أقرب منافسيه، ولكنه خاض مباراة أقل.

مواضيع ذات صلة

المهاجم الصاعد يحرج نجوم الأهلي المصري

الاهلي
احتفال اللاعبون



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :