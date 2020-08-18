الصليبي يضرب متولي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها مدافع الفريق الأول، محمود متولي.

إصابة محمود متولي

وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فريقه ضد أسوان بالأمس، حيث سقط على أرضية الملعب وخرج محمولًا، ليُشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

وأكد سيد عبدالحفيظ لـ”يلا كورة”، أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، على أن يخضع لكشف طبي مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، يوم غد الأربعاء، لمتابعة حالته وتحديد مدة العلاج والتأهيل.

الأهلي يواصل التألق

ولعب الأهلي ضد أسوان على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها؛جيرالدو دا كوستا، وليد سليمان وأليو بادجي.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 56 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 18 نقطة عن نادي الزمالك أقرب منافسيه، ولكنه خاض مباراة أقل.

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