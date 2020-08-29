العدالة يهبط رسميًّا رغم التعادل ضد الرائد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة العدالة ضد الرائد- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الفريق الريداوي الذين حاولوا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية بالمباراة.

العدالة يفشل بالتسجيل في الشوط الأول:

ولم يحدث أي جديد خلال نتيجة الشوط الأول من مباراة العدالة ضد الرائد، لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي أحداث الشوط الثاني، نجح نادي الرائد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جلال الداودي بالدقيقة السابعة والسبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لفوز الرائد، تمكن اللاعب نايف هزازي من إنقاذ فريقه من الخسارة بإحرازه هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة الحادية والتسعين في شباك الرائد.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد فريق العدالة 21 نقطة في المركز الـ16 والأخير ليهبط رسميًّا لـ دوري الدرجة الأولى، بينما أصبح نادي الرائد 43 نقطة في المركز الخامس.

وبعد التعادل بين الفريقين، يواجه النصر، نادي الفيحاء حاليًّا بالجولة الثامنة والعشرين، بينما يستضيف الهلال، نادي الحزم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.







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