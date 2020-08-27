المضحي: العدالة الأكثر تضررًا بعد العودة

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي على أن تراجع مستوى فريقه والهزائم التي تعرض لها، بسبب توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لفترة بسبب جائحة كورونا.

العدالة بعد العودة

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة 6 مباريات في الدوري بعد العود، فاز على الحزم بهدفين لهدف، وخسر أمام الاتفاق 1/0، الهلال 4/0، الوحدة 4/2، والنصر 6/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتذيل الفريق جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، من الفوز 4 مرات والتعادل 8 مرات، والخسارة في 15 لقاء، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، ليقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الأكثر تضررًا من التوقف

وعلق المضحي على تراجع النتائج قائلًا: “العدالة من أكثر الفرق تضررًا بعد عودة الدوري، لأمور عدة منها غياب اللاعبين الأجانب مثل النيجيري جون أوجو، والمصري أحمد مصطفى، ووصول اللاعب اليوناني سافاس جينتسوغلو قبيل الاستئناف بأسبوعين ما أدى إلى تأخر في دخول التدريبات، إضافة إلى تأخر دخول اللاعبين المحليين لفترات متفاوتة بسبب الجائحة الأخيرة”.

وأضاف: “المستوى قبل فترة التوقف كان يسير في مستوى تصاعدي، حتى إنه كسب آخر مباراة لعبها أمام الفتح 1 / 0 في الجولة الـ22، ولكن بسبب تلك الغيابات، وكذلك تغيير الجهاز الفني بعد رحيل التونسي ناصيف البياوي ووصول المدرب الإيطالي ساليناس جيوفاني في وقت متأخر وضيق”.

وواصل تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “كلها ظروف اجتمعت ضده وأحدثت هذا الواقع الذي يعيشه العدالة حاليًا، ورغم ذلك أرى أن التوفيق لم يكن موجودا في بعض المباريات نظير المستويات الجيدة التي ظهر بها اللاعبون”.

واختتم تصريحاته قائلًا “إدارة النادي حينما طالبت بعدم استمرار الدوري في وقت سابق كانت لهذه الأسباب، والعودة أثرت في بعض الأندية الأخرى، ونحن علينا أن نلعب بقية المباريات من أجل الفوز ومسألة البقاء والهبوط بيد الله”.





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