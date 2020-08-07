العقوبة تُهدد عبدالرحمن الحلافي

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا الناقلة لـ مباراة النصر والهلال في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الأربعاء، عبدالرحمن الحلافي المُشرف العام على الكرة بنادي النصر وهو يُهنئ لاعبي الهلال بعد الفوز برباعية مقابل هدف.

وعلّق الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان على تصرف الحلافي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ”استفسار ، أليس دخول عبدالرحمن الحلافي لأرضية الملعب بعد مباراة الهلال والنصر وهو لا يرتدي الزي الرياضي الموحد يُعتبر مخالفة للفقرتين رقم (4-5) في المادة رقم (17) في اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟”.

من يُطبّق العقوبة على الحلافي ؟

وأضاف: “السؤال الآخر، مَن المسؤول عن تطبيق العقوبة؟”.

وقد تُصدر لجنة الانضباط بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا يقضي بمعاقبة الحلافي في حال ثبت مخالفته لـ اللوائح.

رد ناري من رئيس النصر بسبب الخسارة من الهلال

وفي سياق آخر، وجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه اليوم الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



