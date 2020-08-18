العويس غائب بإذن الرئيس

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة بين حارس المرمى محمد العويس ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، حيث يرفض مشاركته في مباراة الهلال المقبلة، رغم حصوله على إذن للغياب عن التدريبات.

وغاب محمد العويس عن تدريبات الراقي لليوم الثاني على التوالي في إطار الاستعداد لمباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام الخميس المقبل.

سبب غياب العويس:

وتحدث وليد الخضير، مراسل برنامج “الدوري مع وليد”، عن اجتماع الأهلي المقام حتى الآن، قائلًا: “كان هناك اجتماع عن طريق التطبيق للجنة الفنية، يوم الأحد، والآن هناك اجتماع في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز لإيجاد حلول للمشاكل.. كما أن فهد عيد رفض أن يكون الرئيس التنفيذي أو مستشار مالي أو إداري”.

وعلق على أزمة حارس النادي الأهلي قائلًا: “العويس حصل على إذن من رئيس النادي من أجل الغياب عن التدريبات، وذهب إلى الرياض ولكن لم يتحصل على حجوزات للعودة إلى جدة، والمدرب حتى الآن يرفض مشاركته في مباراة الهلال”.

وتابع: “حارس الأهلي لديه مستحقات من 2017 ولكن الإدارة مع الأمير منصور بن مشعل وعدت بدفعها كاملة، وما يشغلهم خلال الفترة الحالية هو حل أزمة محمد، وأؤكد اللاعب غائب بناء على إذن ولكن عدم وجود رحلة حرمه من العودة، وهذا أحدث سوء فهم بين الرئيس والمدرب”.

وأضاف: “أود أن أوضح أنني لم أقل أن العويس يساوم أحد، هو لديه أكثر من 5 ملايين مستحقات على الإدارات السابقة، ولكن غيابه أول يوم بعد إذن من رئيس النادي، واليوم الآخر لعدم وجود رحلة”.

واختتم مراسل برنامج “الدوري مع وليد”، تصريحاته قائلًا: “الأمير منصور بن مشعل لم يحضر الاجتماع لمروره بأزمة صحية، ولكنه متواصل مع الأمير نواف بن عبدالعزيز بشكل مستمر، وهو مع الإدارة الحالية شغلهم الشاغل هو حل أزمة محمد العويس”.

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