محمد العويس يثير الجدل في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أثار حارس مرمى الراقي، محمد العويس، حالة من الجدل بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الهلال والأهلي المرتقبة.

سبب أزمة العويس والأهلي:

وينتظر حارس مرمى النادي الأهلي الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تصل إلى 5 ملايين ريال من عقده الاحترافي، الذي يتبقى منه موسمين على نهايته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية، أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، للتعاقد مع العويس، صاحب الـ28 عامًا، هذا الصيف، حيث تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي، لشراء المدة المتبقية في عقده.

محمد العويس:

وغاب محمد العويس عن تدريبات الراقي لليوم الثاني على التوالي في إطار الاستعداد لمباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، الخميس المقبل.

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية، على غياب حارس الراقي عن التدريبات قبل مباراة الهلال والأهلي المرتقبة، وأكدوا أن الأخضر يُعاني من أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عادل عصام الدين: “حالة العويس ليست جديدة والموضوع انقلب عليه وأحرج ناديه، والأهلي ليس نادي حواري، لكن ما يحدث به ليس جديدًا”، وتابع سعد المهدي: “غياب العويس لن يكون له تأثير بوجود المسيليم.. ومن يتقبل الوعود يجب عليه أن يتحمل”.

وتابع عبدالرحمن الحميدي: “رغم محاولات الرئيس إلا أن العويس رفض العودة بسبب مطالباته بمستحقاته المالية السابقة التي تجاوزت 5 مليون ريال لم يستلمها منذ سنتين.. وحسب مصادرنا الأهلي يمر بأزمة ماليه خانقة”.

وواصل الحميدي تصريحاته قائلًا: “العويس بعد مباراة الفيصلي رفض العودة مع الفريق.. وطالب بمستحقاته المالية التي تبلغ (5,700,000) ريال وآخر ما استمله مليون ريال من إدارة بترجي.. الأهلي يمر بأزمة مالية خانقة”.

وأضاف أحمد الفهيد: “يجب أن يتوقف الجمهور عن تصديق كذبة الولاء للنادي.. العويس تحدث بحوار تلفزيوني لو أخرج من الشباب سأذهب للمدرجات وإذا به ينتقل للأهلي وهو الآن يعاقب الفريق والجمهور لابد من إدارة الأهلي محاسبته على غيابه”.

واستكمل الفهيد قائلًا: “لا يوجد لاعب يأخذ حقه بهذه الطريقة.. واللاعبين يختارون أوقات المساومة.. العويس اختار مباراة الهلال والأهلي وهي مباراة جماهيرية”، فيما علق حمد الدبيخي قائلًا: “أؤيد موقف العويس وبقوة.. أفضل من أن يأتي النادي بحالة نفسية سيئة”.





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