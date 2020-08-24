الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إجازة استخدام بلازما متعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة و1,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: إنه سيعلن عن أخبار سعيدة في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19، وذلك في تغريدة له نشرها السبت على موقع “تويتر”.





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