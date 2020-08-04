الفتح يفوز على الفيحاء بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الفتح ضد الفيحاء في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الفتح ضد الفيحاء:

وبدأت مباراة الفتح ضد الفيحاء التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بضغط من النموذجي وسط دفاع قوي من الفريق البرتقالي، قبل أن ينجح المغربي مروان سعدان في هز الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء إلى النموذجي وأكدت تقنية الفيديو صحة قراره، ليُسدد سعدان الكرة بنجاح في شباك الفريق البرتقالي، ويمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 16، واستمرت محاولاتهم ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي ضغطه بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة في هز الشباك عند الدقيقة 75، بعد تلقيه عرضية رائعة من محمد السعيد، لتنتهي مباراة النموذجي ضد الفيحاء بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 0.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الـ11.

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