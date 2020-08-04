دوري محمد بن سلمان.. سعدان يُسجل أول الأهداف بعد العودة

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي مروان سعدان نجم نادي الفتح في تسجيل أول أهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئناف منافساته عقب توقفه منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

سعدان يهز الشباك

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وبدأ النموذجي بضغط وسط دفاع قوي من الفريق البرتقالي، قبل أن ينجح مروان في هز الشباك.

واحتسب حكم مباراة الفتح ضد الفيحاء ركلة جزاء إلى النموذجي وأكدت تقنية الفيديو صحة قراره، ليُسدد مروان سعدان الكرة بنجاح في شباك الفريق البرتقالي، ويمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 16.

الفريقان دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، ويطمح لتحسين نتائجه في الـ8 مباريات المتبقية.

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