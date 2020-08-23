الفيحاء في جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى جدة استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد نظيره الاتحاد.

الفيحاء يصل جدة:

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المطار في جدة، وتمنى التوفيق للاعبين في المباراة المرتقبة.

وسقط الفريق البرتقالي في فخ التعادل السلبي ضد نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بالجولة الماضية، ويسعى للتعويض وتحقيق الفوز على الاتحاد، لإنعاش آماله في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الفيحاء ضد الاتحاد على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الـ12.





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