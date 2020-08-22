القاتل الذهبي يعاقب بالسجن مدى الحياة بعد 26 جريمة اغتصاب وقتل

المواطن - متابعة

أسدلت محكمة أمريكية الستار على قضية سفاح كاليفورنيا المعروف باسم القاتل الذهبي الضابط الذي تورط في 26 جريمة ما بين القتل والاغتصاب خلال فترة عمله.

القاتل الذهبي خلف الأسوار

فبعد أكثر من عامين من القبض عليه، أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا الأميركية، الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق بالولاية عاش حياة مزدوجة اشتهر خلالها بوصف “قاتل الولاية الذهبي”.

لا إمكانية للعفو

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العقوبة على جوزيف جيمس دي أنجيلو، البالغ من العمر 74 عاماً، في قاعة محكمة في سكرامنتو بعد 4 أيام من الجلسات العلنية المثيرة التي شهدت مواجهات مفعمة بالمشاعر بين المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.

قاتل متسلسل

وكان دي أنجيلو ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، تم الكشف عنها بالاستعانة بمواقع الأنساب على الإنترنت.

وفي يونيو الماضي، اعترف دي أنجيلو بارتكاب 13 جريمة قتل و13 تهمة مرتبطة باغتصاب وهي جرائم نفذت بين عامي 1975 و1986.

واعترف من بات يعرف بـ”سفاح كاليفورنيا” بتلك الجرائم في إطار اتفاق مع المدعين حال دون صدور حكم محتمل بإعدامه.





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