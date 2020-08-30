القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والشباب

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة الأهلي والشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وستكون قناة KSA Sports HD 1 هي القناة الناقلة لـ مباراة الراقي ضد الليث التي تُقام في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ما يريده الراقي بـ مباراة الأهلي والشباب

ويسعى الأهلي خلال المباراة، إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 49 والبقاء في المركز الثالث المؤهل لـ دوري أبطال آسيا 2020/2021، كذلك يهدف الفريق الشبابي للفوز للصعود إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والشباب، كان النجم السوري عمر السومة طلب الرحيل عن الراقي، عقب مباراة ضمك الأخيرة، معربًا عن رغبته في الانتقال إلى فريق يُنافس على البطولات.

أزمة لـ الأهلي بسبب السومة

وقيل إن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي يفكر في التعاقد مع السومة، لكن أحد مسؤولي النادي الإماراتي نفى تمامًا هذا الحديث.

وكان لقاء الدور الأول بين الشباب والأهلي، انتهى بفوز الليث بهدف دون رد.

يذكر أن الأهلي، كان خسر من فريق ضمك في الجولة السابعة والعشرين، بينما تعادل الشباب مع نادي أبها في الجولة السابقة.







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