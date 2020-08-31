المحياني: الاتحاد هزم التوقعات والطرد

المواطن - مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي موسى المحياني بأداء نادي الاتحاد ضد الفتح، مؤكدًا أنه خالف التوقعات وظهر بشكل جيد، رغم استكماله المباراة بـ10 لاعبين.

نادي الاتحاد هزم التوقعات:

وقال موسى المحياني: “ألف مبروك الاتحاد هزم أشياء كثيرة.. هزم التوقعات والطرد وأداء بطولي.. سعود عبدالحميد ثاني هدف يصنعه وكنا ننتقده على عدم فاعليته بالهجوم”.

وتابع المحياني خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الفتح كان الطرف الأفضل في المباراة بالشوط الأول.. وأحبط في الشوط الثاني”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي جمال عارف: “أشكر إدارة العميد على هذا العمل الكبير.. الفريق يلعب مع فريق منافس وفي ملعبه ومتأخر بالنتيجة ويعود.. رغم أن المدرب لم يوفق في بعض التغييرات”.

العميد ضد الفتح:

ولعب الفتح ضد العميد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتعرض لاعب العميد عبدالعزيز البيشي للطرد في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى 30 نقطة في المركز الـ12.







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