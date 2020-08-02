المريسل ينصح الهلاليين : لا تستفزوا حمدالله

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، جماهير نادي الهلال بتجنب استفزاز اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك قبل أيام من ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المريسل لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “لجماهير الهلال لا تستفزون اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد رد أحد مشجعي الهلال أن الإعلام النصراوي، يصنع أسطورة منه”.

النصر يُخطط للفوز بأبطال آسيا خلال 5 سنوات

وتابع المريسل: “النصر يهدف خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وإدارة النصر تسير على هذا الأمر”.

وفي وقت سابق، قدمت إدارة نادي النصر، حافزًا جديدًا، للاعبي الفريق الكروي الأول وذلك من أجل الفوز على نادي الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة صفوان السويكت ستقوم بصرف مكافآت حصد لقب كأس السوبر السعودي الذي فاز به النصر يوم 4 يناير الماضي، على حساب فريق التعاون، ليكون حافزًا للفوز على الهلال.

وأكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة السويكت لن تتأخر في صرف مكافآت الفوز بلقب السوبر السعودي، ليكون دافعًا معنويًا للاعبي العالمي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجار الهلال. وكان العالمي عاد لتدريباته أمس السبت، بعد أن حصل على راحة يوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حمدالله يزور شباك الهلال مرتين في ملعب الجامعة يذكر أن حمدالله كان سجل هدفي فوز النصر على الهلال في لقاء الدور الأول من الدوري بموسم 2019/2020، حيث فاز النصر بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض. وفي وقت سابق، أثار عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، الجدل للجماهير النصراوية، وذلك بعد أن أعرب عن تمنياته بضم صفقتين للاعبين يشغلان باله، وذلك عقب إتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب البرازيلي مايكون قادمًا من نادي غلطة سراي التركي. وكتب ابن زنان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “مايكون مستمر ويُمدد، شكرًا لرجال النصر، وشكرًا للذهبي عبدالعزيز بغلف، شكرًا لإدارة النصر والقادم أجمل بإذن الله، باقي صفقتين لاثنين محليين في بالي وبعدها ممكن نقول مرحبًا آسيا”.



