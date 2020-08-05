المسعد يُعلق على طلب النصر باختبار المنشطات قبل الديربي

المواطن - مروة نبيل

علق الرئيس التنفيذي للجنة الرقابة على المنشطات، الدكتور عبدالعزيز المسعد، على طلب نادي النصر بإجراء اختبار الكشف عن المنشطات للاعبين قبل انطلاق ديربي الرياض المرتقب.

المسعد يستنكر طلب النصر:



وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر طالب خضوع لاعبي النصر والهلال لاختبار الكشف عن المنشطات، مشددًا على أن ذلك يُحقق عدالة المنافسة ونزاهتها ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأبدى عبدالعزيز المسعد استنكاره لطلب نادي النصر قبل ديربي الرياض، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “لا يحق لأي جهة مطالبة لجنة المنشطات بفحص معين”.

وتابع المسعد تصريحاته قائلًا: “خطاب النصر وصلنا مساء أمس.. ويجب أن يكون فيه أدلة حتى يتم التعامل معه.. لا يتم قبول طلب فحص معين بدون أدلة، والنصر هو أول نادي يطلب من اللجنة فحص معين”.

واختتم الدكتور عبدالعزيز المسعد تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لجنة المنشطات لجنة مستقلة لا تتبع لأي اتحاد، ويحق لأي جهة مخاطبتها بأدلة وأسماء معينة”.

ديربي الرياض

وستشهد الجولة الـ23 من الدوري إقامة ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



