المودة تلم شمل 589 أسرة منفصلة بأبنائها في عيد الأضحى

المواطن - الرياض

قامت جمعية المودة للتنمية الأسرية بلمّ شمل 589 أسرة منفصلة أثناء إجازة عيد الأضحى من خلال مبادرة مراكز شمل التابعة لوزارة العدل والتي تنفذها المودة في 7 فروع بمنطقة مكة المكرمة حيث تم تقديم لهم 75 خدمة.

وأفاد المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة أن المودة تحرص على تقديم خدماتها في كافة مدن ومحافظات منطقة مكة تسهيلًا للوصول للمستفيدين والمودة حاليًا تقدم خدماتها في 7فروع في مدن ( جدة – مكة – الطائف – الليث – الجموم ) ونحن بصدد التوسع بزيادة فرعين في جدة وفرعين في مكة المكرمة بالإضافة لفرع في محافظة القنفذة.

وبيّن السمنودي أن مراكز شمل تقدم خدمات متنوعة للأسر المنفصلة، ووصلت عدد الخدمات في فترة عيد الأضحى إلى 756 خدمة استفاد منها 589 أسرة، وتنوعت الخدمات بين الاصطحاب والمبيت والرؤية الداخلية، واستفاد من خدمة الاصطحاب 159 أسرة وخدمات المبيت 509 أسرة وخدمات الرؤية الداخلية 87 أسرة.

ووضح المهندس فيصل أن فريق المودة في خدمات مراكز شمل يعمل طيلة أيام السنة ما عدا يومي عيد الفطر وعيد الأضحى ويقدم خدماته بمعدل 13 ساعة يوميًا، وجميع فريق المكاتب الأمامية هم أخصائيون اجتماعيون معتمدون ومصنفون من هيئة التخصصات الصحية لتقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن.

الجدير بالذكر أن خدمات مراكز شمل هي مقدمة للأسر المنفصلة وتقدم المودة خدمات مختلفة للأسر الناشئة والأسر المستقرة وغير المستقرة، وتتنوع الخدمات بين التدريب والتأهيل وكذلك الاستشارات ومن خلال برامج التدريب تستهدف المودة تقديم دورات تأهيل المقبلين على الزواج وكذلك برامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، وفي الاستشارات تقدم المودة الاستشارات الأسرية والتربوية والاجتماعية والقانونية بالإضافة لعلاج اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك.



