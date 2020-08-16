المويس: مستقبل الفيصلي مشرق.. وهدفنا التأهل لآسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أشاد الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي، مساعد المويس، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن عنابي سدير يسعى لاحتلال مركز مؤهل إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الفيصلي يسير بشكل مميز:

وتحدث المويس عن أداء عنابي سدير قائلًا: “متحمسون وجاهزون لمواصلة حضورنا القوي، الفيصلي يقدم مستويات متصاعدة منذ أكثر من 5 مواسم، ووصل لنهائي كأس الملك، وكذلك نصف النهائي”.

وتابع الرئيس التنفيذي للنادي، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نطمح لأن نكون ضمن الأربعة الأوائل، خلال هذا الموسم والقادم، والمستقبل مشرق لعشاق الفيصلي بإذن الله”.

وأضاف: “جميع مباريات الفيصلي القادمة في الدوري قويّة، بداية من مواجهة الاتحاد بالمجمعة، ثم الهلال والرائد والوحدة وأبها، وتحتاج إلى تحضير كبير، وهناك تكاتف حول الفريق، وما ينقصنا التوفيق فقط”.

وواصل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “نخطط للمنافسة على بطولات النفس القصير مثل كأس الملك.. الدوري قد يكون صعبًا؛ نظرًا للفروق الفردية للأندية الكبيرة، التي لها باع طويل بالبطولات والمنافسة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الفيصلي ينقصه مهاجم هداف، يستطيع ترجمة جهود زملائه بالملعب، وسيكون هناك ثبات على الأسماء الحالية، لكن رأس الحربة نقطة ضعف الفريق، ونسعى للتوقيع مع مهاجم للموسم المقبل، ولدينا عدة ملفات وسنختار الأفضل”.

دوري محمد بن سلمان:

ونجح عنابي سدير في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين دون رد، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 41 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.





شارك الخبر