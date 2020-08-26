النصر يستهدف ضم فواز الصقور

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، للمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الرياضي المقبل.

النصر يستهدف الصقور

وأكدت تقارير أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا طلب إدارة نادي النصر بضرورة التعاقد مع ظهيري جنب، أحدهما أجنبي في الطرف الأيسر، والآخر سعودي للجانب الأيمن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأت الإدارة النصراوية تحركاتها من أجل تدعيم هذه المراكز تنفيذًا لطلبات فيتوريا، وتسعى لضم نجم نادي الوحدة، فواز الصقور، لتعزيز الجانب الأيمن بشكل قوي في الموسم المقبل، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لموقع “جول”.

وأضافت المصادر: “النصر تقدم بالفعل بعرض لنادي الوحدة للحصول على خدمات فواز الصقور في الصيف، حيث يعد من اللاعبين ذوي المستقبل الباهر في هذا المركز بين اللاعبين السعوديين في الدوري بالوقت الحالي”.

تدعيمات العالمي

وفي حالة تعاقد العالمي مع فواز الصقور رسميًّا، ستكون الصفقة السابعة التي أعلن عنها العالمي لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات.

ونجح العالمي في حسم 6 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري.

دوري محمد بن سلمان

وبات العالمي على بُعد خطوة واحدة من خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتاج الهلال لـ3 نقاط فقط من أصل 9 نقاط متبقية، للتتويج بالبطولة رسميًا.





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