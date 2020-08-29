النصر يهزم الفيحاء باللحظات الأخيرة في الدوري

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ضد الفيحاء- منذ قليل- بفوز العالمي بثنائية لهدف في الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان الفيحاء بادر بالتسجيل عبر اللاعب فاتيفا أندرياتسيما بالدقيقة السابعة، ثم رد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتعادل للعالمي بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

النصر يفشل في تسجيل الهدف الثاني بالشوط الأول:

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول حتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بذل نادي النصر جهدًا كبيرًا لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل أداء دفاعي قوي من لاعبي الفيحاء.

ونجح حمدالله بعد معاناة في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وبعد الفوز، أصبح رصيد النصر60 نقطة في المركز الثاني ليفقد رسميًّا الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين، أما نادي الفيحاء فأصبح رصيده 29 نقطة.

تشكيلة العالمي للقاء الفيحاء:

وجاءت تشكيلة العالمي الرئيسية لـ مباراة الفيحاء مكونة من: “برادلي جونز، مايكون، عوض خميس، الجميعة، الغنام، جوليانو، بيتروس، الخيبري، العمري، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالله مادو، أحمد موسى، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز الجبرين، مختار علي، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن الدوسري”.

وسيركز العالمي خلال الفترة المقبلة، على المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.







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