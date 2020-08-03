النعيمة مشيدًا بلاعبي الهلال: على منصات الذهب نلتقي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الهلال السابق، صالح النعيمة، عن ثقته الشديدة في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مؤكدًا جاهزيتهم للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

النعيمة يثق بلاعبي الهلال:

ونشر صالح النعيمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، صورة للاعبي الزعيم ووجه إليهم رسالة لتحفيزهم، وقال: “ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح في كل وقت وفي كل حين”.

وتابع قائلًا: “فبرغم الظروف التي مرت على الجميع إلا أنني أعرف جيداً أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف.. ويعون جيدًا مدى أهمية بقية المباريات للوصول إلى الهدف المنشود”.

واختتم صالح النعيمة تغريدته بمطالبة لاعبي الهلال بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: “على منصات الذهب نلتقي بحول الله.. موفقين بإذن الله”.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الهلال لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه النصر يوم 5 أغسطس في الجولة الـ23، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



