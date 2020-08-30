الهلال يرد على اقترابه من ضم عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي، وذلك بعدما تقدم بطلب لإدارة الراقي بالرحيل للبحث عن التتويج بالبطولات.

النصر والهلال يُراقبان موقف السومة

وارتبط اسم المُهاجم السوري بالرحيل عن الراقي والانضمام لـ النصر أو الهلال إما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحول حقيقة اهتمام الهلال بضم المهاجم السوري، ذكر فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال أن فريقه لم يُفكر على الإطلاق في ضم نجم الأهلي، مضيفًا أن هذا الأمر هو مجرد شائعات وفقًا لـ “عكاظ”.

سبب صعوبة التحاق نجم الأهلي بـ الهلال

وسيكون من الصعب على المهاجم السوري الانضمام إلى الهلال، بالفترة المقبلة، كون الفريق الهلالي يعتمد على المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، كما سيرفض لاعب الأهلي الجلوس على دكة الاحتياط في صفوف أزرق العاصمة.

وكان غوميز، تألق وقاد نادي الهلال للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة الهلال والحزم التي انتهت بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف.

وقيل إن السومة يُفكر في الرحيل لـ الدوري الإماراتي، على غرار البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال السابق والمنضم حديثًا لصفوف نادي شباب أهلي دُبي الإماراتي.

وكان شباب أهلي دبي نفى تمامًا رغبته في ضم المهاجم السوري، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالنادي وفقًا لـ صحيفة “الخليج” الإماراتية.







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