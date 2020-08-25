الوحدة ينتفض وضمك يُنعش حظوظه و3 نقاط تتوج الهلال

المواطن - مروة نبيل

جاءت نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتشتعل المنافسة بعد انتفاضة الوحدة ضد التعاون وفوز ضمك على الأهلي، وسقوط العدالة ضد النصر، فيما اقترب الهلال من حسم اللقب رسميًا.

نتائج مباريات اليوم

وانطلقت الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد بالأمس وجاءت نتائجها كالتالي؛ فوز الاتفاق على الرائد برباعية نظيف، تغلب الفتح على الحزم بنتيجة 4/ 3، واكتساح الاتحاد لفريق الفيحاء، وتعادل الشباب وأبها.

وكان الفوز لأصحاب الأرض هو شعار نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ27، التي شهدت تسجيل 15 هدفًا، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

الهلال ضد الفيصلي

ولعب الهلال ضد الفيصلي على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بهدفين دون رد في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واقترب الزعيم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم، حيث عزز صدارته بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، ويتبقى له 3 نقاط لحصد اللقب بشكل رسمي.

ضمك ضد الأهلي

واحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم، والتي حسمها فارس الجنوب بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك حظوظه في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل بعد الفوز اليوم، حيث رفع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة ضد التعاون

ونجح الوحدة في تحويل تأخره ضد التعاون بهدف إلى فوز بهدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الوحدة تواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.

النصر ضد العدالة

واُختتمت مباريات اليوم بمواجهة النصر ضد العدالة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي العالمي، حيث نجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة 6/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل العدالة تذيل الترتيب بـ20 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





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