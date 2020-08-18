الوحدة يُنهي تعاقده مع كارينيو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن إنهاء التعاقد مع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل كارينيو

وذكر نادي الوحدة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم عقد اجتماع مطول بين الإدارة والمدرب الأوروغوياني كارينيو، حيث توافق الطرفان على فسخ العقد بينهما بصفة ودية.

وقررت إدارة نادي الوحدة تكليف مساعد المدرب، عيسى المحياني للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدير الفني الأوروغوياني، وتكليف أسامة برناوي مساعدًا له، وتمنت الإدارة التوفيق للجهاز الفني الجديد.

تراجع نتائج الوحدة

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع دانييل عقب استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام الشباب، وتعادل سلبيًا مع الرائد، وهُزم بهدف نظيف ضد النصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة من الفوز في 13 مباراة والخسارة في 11 لقاءً، وتعادل في مواجهة واحدة.

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