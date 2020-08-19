اليوم.. انطلاق الجولة الـ26 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ26 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بـ4 مباريات وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط.

دوري محمد بن سلمان

وتبدأ مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاء الفتح ضد الاتفاق المقرر انطلاقه عند الساعة 6:50 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويسعى النموذجي للهروب من الهبوط، فيما يستهدف فارس الدهناء خطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 25 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الفيصلي عند الساعة 7:05 مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها نظيره الحزم عند الساعة 7:10 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز، فيما يستهدف الضيوف خطف الثلاث نقاط أملًا في البقاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة بالتساوي مع ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الشباب عند الساعة 8:55 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويستهدف الفريقان خطف الثلاث نقاط والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتتشابه ظروف الفريقان قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز السابع.

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