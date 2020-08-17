دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

— اللجنة الفنية في ⁦@SPL⁩ تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 25. 🤩👏⬇️ سالم الدوسري 🎶

خالد كعبي 👌

عبدالرزاق حمدالله 🎯 ❓أي منهم يستحق أن يكون ⁧#هدف_الجولة⁩؟ 👀🔝

⁦@Altazaj_Fakieh pic.twitter.com/8bnc5zBIEb — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 17, 2020

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال سالم الدوسري في شباك العدالة، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية دون رد، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم الفيصلي، خالد كعبي، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الأهلي بهدفين نظيفين.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في شباك الوحدة على جائزة الأفضل، ضمن منافسات الجولة الـ25، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة.

دوري محمد بن سلمان:

وشهدت الجولة الـ25 تحقيق أصحاب الأرض لـ5 انتصارات، مقابل فوز الضيوف في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وتم تسجيل 19 هدفًا، وحافظ 5 حراس على نظافة شباكهم.

وجاءت نتائج الجولة الـ25 كالتالي؛ فوز الفتح على أبها بهدفين لهدف، وتعادل الفيحاء والشباب إيجابيًّا، وتغلب الرائد على الحزم بنتيجة 3/ 1، واستعادة الاتحاد لنغمة الانتصارات بالفوز على الاتفاق بهدف نظيف.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة برباعية دون رد، وتجاوز الفيصلي عقبة الأهلي بثنائية نظيفة، فيما تغلب ضمك على مضيفه التعاون بنتيجة 2/ 0، وفاز النصر على الوحدة بهدف دون رد.

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