انطلاق مظاهرات يوم الحساب احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت

المواطن - متابعة

انطلقت عدة تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية؛ احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وخلف أكثر من 150 قتيلاً وما يزيد على 5 آلاف مصاب فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت 5 مليارات دولار.

مظاهرات يوم الحساب

وتوافد ​المتظاهرون​ إلى ​ساحة الشهداء​ ومداخل ​مجلس النواب​ و​وسط بيروت​، وعنوان التظاهرة يوم الحساب.

وهناك توتّر في محيط مجلس النواب ورشق ​القوى الأمنية​ بالحجارة من قِبل عدد من الشبان، فيما ردّت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع. كما دخل شبان إلى إحدى ​الشاحنات​، وحاولوا إزالة ألواح الإسمنت بمحيط المجلس.

الجيش يحذر من مظاهرات بيروت

من جهة أخرى أعربت ​قيادة الجيش اللبناني​، عن تفهمّها لما وصفته بـ”عمق الوجع والألم الّذي يَعتمر قلوب اللبنانيّين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع الّتي يمرّ بها الوطن”.

شهداء الجيش في انفجار مرفأ بيروت

وذكّرت المحتجّين، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة”، مذكّرةً أنّ “للجيش شهداء جراء الانفجار الّذي حصل في المرفأ”.



