باعشن يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس نادي الاتحاد الأسبق، حاتم باعشن على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراتهم المرتقبة ضد الفيصلي اليوم.

باعشن يدعم الاتحاد

وكتب باعشن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “يا كريم يا رب نسألك التوفيق لنمورنا اليوم وتتويج مجهودهم داخل الملعب بالانتصار”.

وكان باعشن قد وجه سالة للاعبين بالأمس، وقال: “رسالة إلى النمور: ثقتنا بكم ليس لها حدود. تعودنا منكم الانتصارات وفى أصعب الظروف.. أسأل الله العلى العظيم التوفيق لكم أمام الفيصلي وتهدوا الفوز لجمهوركم جمهور الذهب.. الفوز مطلب وأنتم لها.. يا كريم يا رب”.

وتطمح الجماهير الاتحادية لظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في مباراة الفيصلي اليوم، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على الاتفاق في الجولة الماضية، لإنعاش آماله في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

الاتحاد ضد الفيصلي

ويلعب الفيصلي ضد العميد اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.





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