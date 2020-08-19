دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يُعاني ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتحاد من تراجع النتائج ضد الفيصلي خلال الفترة الماضية، ما يزيد من صعوبة مباراتهما المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

الاتحاد ضد الفيصلي

ويلعب الفيصلي ضد الاتحاد اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج آخر 7 مواجهات جمعت الفريقين قبل مباراة اليوم، والتي أظهرت تحقيق العميد لفوز وحيد بنتيجة 3/1.

وتعادل الاتحاد ضد الفيصلي مرتين بنتيجة 2/2 و3/3، وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 4 مباريات، حيث تغلب على العميد بنتيجة 2/1 في 3 مواجهات، بجانب فوزه بثلاثية مقابل هدفين.

مواجهات الفريقين

وتقابل الفريقان 19 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت تفوقًا نسبيًا للعميد، حيث تمكن من تحقيق الفوز 8 مرات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.





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