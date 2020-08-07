بامعوضة يكشف كواليس انضمام حسن العلي إلى الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة كواليس انضمام حسن العلي إلى الراقي في عام 2017، مشيدًا بمستوى اللاعب وقدرته على التألق مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

حسن العلي أهلاوي

وقال بامعوضة في عدة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: حسن العلي هو لاعب نادي القارة سابقًا وتم التوقيع معه شهر ٢٠١٧/١٠ في عهد إدارة الأمير فهد بن خالد ونائبه أخي وليد معاذ”.

وتابع: “وقتها أكثر من نادٍ كان طالب خدمات اللاعب وفيه مندوب لنادي عاصمي في مدينة الأحساء من أجل التوقيع مع اللاعب وحينها تم التواصل مع إداري النادي الأهلي الآن الأخ عبدالله المحسن وكان له تدخل كبير جدًا في إقناع أهل اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي”.

مستقبل الفريق الأول

وأضاف بامعوضة قائلًا: “وحسن كان يلعب مهاجمًا لمنتخب الناشئين وفريق أول لنادي القارة وقت التوقيع.. كل التوفيق للاعب حسن العلي وباقي زملائه وبإذن الله يكونوا إضافة قوية للنادي الأهلي”.

واختتم تغريداته قائلًا: “وألف شكر لكل شخص مسؤول في الفئات السنية من إداري أو مدرب أو عامل ساعد في وصول اللاعبين لهذا المستوى والحمد لله أنه أهلينا يملك العديد من المواهب”.

وكانت إدارة الراقي قد أنهت بالأمس إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص والعلي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



