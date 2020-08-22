بانيغا يتفوق على نجوم الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي إشبيلية الإسباني للانضمام إلى فريق الشباب، وذلك بعد نهاية موسمه مع النادي الأندلسي بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي أمس الجمعة على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكان الإعلامي طارق النوفل الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” أشاد عبر حسابه في “تويتر” بصفقة بانيغا مع نادي الشباب، مضيفًا أن القيمة الفنية للاعب الأرجنتيني أعلى بكثير من كل المحترفين الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، ومن ضمنهم نجوم الهلال والنصر.

تساؤل مهم حول قدوم بانيغا لـ الشباب

وفي النهاية التغريدة، كتب طارق النوفل: “هل بانيغا لوحده، سيكون هو الحل الأمثل لكل مشاكل الشباب الفنية؟”.

وفي وقت سابق، حرص نادي الشباب، على الاحتفال بتتويج اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر” :” بانيغا يواصل العزف، ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المُتوج باللقب الأوروبي”.

يذكر أن الليث كان تعاقد مع إيفر بانيغا في يناير الماضي، ولمدة 3 مواسم وذلك بدءًا من موسم 2020/2021 حتى نهاية موسم 2022/2023.

إشبيلية يحصد الدوري الأوروبي للمرة السادسة

وكانت انتهت مباراة إشبيلية ضد الإنتر بفوز الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت في مدينة كولن الألمانية، حيث تمكن إشبيلية من الفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.





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