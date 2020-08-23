بانيغا يوجه رسالة لجماهير الشباب

المواطن - مروة نبيل

أبدى الأرجنتيني إيفر بانيغا سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بداية من الموسم الرياضي الجديد.

بانيغا سعيد بالانضمام إلى الشباب

ووجه اللاعب من خلال مقطع فيديو عبر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى الجماهير الشبابية، متمنيًا الظهور بشكل مميز مع الفريق وتحقيق إنجازات.

وقال النجم الأرجنتيني في الفيديو: “مساء الخير أنا إيفر بانيغا سعيد بانضمامي لنادي الشباب وأحيي جميع جماهير نادي الشباب وأتمنى الالتحاق بالفريق في أقرب وقت وبدء مشوار جميل مليء بالإنجازات”.

بانيغا مع إشبيلية

ونجح الشباب في ضم اللاعب الأرجنتيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع إشبيلية صيف 2020، ورفض تجديده، ووافقت إدارة الليوث على استكمال الموسم مع فريقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك النجم الأرجنتيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي ضد إنتر ميلان الإيطالي، ونجح فريقه في التتويج باللقب، ليُنهي موسمه بأفضل شكل ممكن قبل الانضمام إلى الشباب رسميًا.





شارك الخبر