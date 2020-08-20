بايرن ميونخ يصعد لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد نادي ليون الفرنسي بفوز البايرن بثلاثية دون رد، وصعوده إلى المباراة النهائية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي بايرن ميونخ، حيث نجح اللاعب الألماني سيرجي جنابري في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد ليون:

وواصل بايرن ميونخ ضغطه، بعد ذلك من أجل إضافة الهدف الثاني حتى نجح اللاعب سيرجي جنابري في إضافة الهدف الثاني للفريق البافاري بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وليون، بتقدم البايرن بثنائية دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، من مباراة بايرن ميونخ ضد ليون، واصل الفريق الألماني، ضغطه حتى أضاف اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث بالدقيقة الثامنة والثمانين.

بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع فريق العاصمة الفرنسية بالنهائي:

وصعد بايرن ميونخ لمواجهة فريق باريس سان جيرمان في الدور النهائي لدوري الأبطال، حيث تُقام المباراة يوم الأحد المقبل، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان فريق بايرن ميونخ، تأهل لدور نصف النهائي على حساب فريق برشلونة بالفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، بينما صعد ليون للدور نصف النهائي، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف.





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