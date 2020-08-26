بخاخ حشرات قد يقتل كورونا !

المواطن - متابعة

كشف بحث طبي حديث في بريطانيا، أن منتجًا موجودًا في بخاخ طارد للحشرات يستطيع أن يقتل سلالة فيروس كورونا المستجد التي تؤدي إلى الإصابة بمرض “كوفيد 19″.

وأوضح البحث الأولي الصادر عن المعهد البريطاني لعلم الدفاع والتكنلوجيا، أن هذا المنتج يعرف بـ”سيتريوديول” ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

وتم نشر البحث بشكل أولي حتى يطلع عليه علماء آخرون، من أجل أن يبادروا إلى وضع ملاحظاتهم أو تصويباتهم بشأن النتائج.

ومن المعروف منذ سنوات أن هذا المنتج يستطيع أن يقتل فيروسات أخرى من عائلة “كورونا” التي ينحدر منها فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف أيضًا باسم “سارس كوف 2” الحالي.

ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادرًا على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط فيروس كورونا المستجد.

وأجرى العلماء بحثًا لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج قادرًا بالفعل على ضمان تلك الطبقة، في مسعى إلى تطوير طرق سهلة للوقاية.





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