برشلونة يُقدم كومان للإعلام رسميًا

المواطن - مروة نبيل

تواجد الهولندي رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد في ملعب “كامب نو”، أثناء تقديمه للإعلام كمدير فني للفريق الأول بشكل رسمي، خلفًا لكيكي سيتين.

👏 @RonaldKoeman takes his first steps onto the pitch at Camp Nou as the head coach of Barça

💙❤️ pic.twitter.com/FfzCZSqzV0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

برشلونة يُقدم كومان

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وصورًا لتواجد كومان في “كامب نو”، وجلوسه على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الكتالوني.

كما حرص المدرب الهولندي كومان على الصعود إلى مدرجات ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، والتقط الصور التذكارية مع قميص برشلونة الذي يحمل اسمه.

ووقع كومان مع برشلونة على عقد يمتد حتى صيف 2022، إلا أنه من حق مجلس الإدارة المقبل للنادي الإسباني عدم الموافقة على استمرار المدرب الهولندي عقب نهاية الموسم الأول.

برشلونة مع سيتين

وكان نادي برشلونة قد أقال سيتين الذي تولى تدريب البارشا في 13 يناير الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم في 25 مباراة بجميع البطولات، وحقق 16 فوزًا، مقابل 5 هزائم و4 تعادلات.

وجاءت إقالة سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها فريق برشلونة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، الذي توج به ريال مدريد، حيث ظهر البارشا بمستوى باهت عقب استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.





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