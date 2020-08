برشلونة يُقدم كومان للإعلام رسميًا

المواطن - مروة نبيل

تواجد الهولندي رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد في ملعب “كامب نو”، أثناء تقديمه للإعلام كمدير فني للفريق الأول بشكل رسمي، خلفًا لكيكي سيتين.

