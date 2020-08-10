بعد إصابة 12 لاعبًا بـ كورونا .. تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد مُعاناة تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020، بعد إصابة 12 لاعبًا من المصري بـ فيروس كورونا.

وقبل تأجيل اللقاء، أعلن نادي المصري البورسعيدي، أمس الأحد، رسميًّا عن إصابة 16 فردًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

بيان من المصري بعد إصابة 12 لاعبًا بـ كورونا

وتابع النادي البورسعيدي في بيان رسمي أن المسحة الطبية التي خضع لها عناصر الفريق الأول لكرة القدم أول أمس، تُعد الأخيرة والتي تسبق مباراة حرس الحدود التي كان من المقرر إقامتها، اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وأضاف: “وقد طالب مجلس إدارة النادي البورسعيدي اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجلٍ غير مسمى نتيجة للظروف الحالية، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس”.

وشدد اتحاد كرة القدم على أن المصابين في صفوف الفريق البورسعيدي، هم 12 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 من أعضاء الجهاز الفني بينهم المدرب طارق العشري.

الزمالك يهزم المصري بصعوبة

وكان الفريق البورسعيدي قد لعب ضد الزمالك، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وخسر بهدف دون رد، ليحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

وبعد تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود، ستُقام اليوم مباراتان وهما “بيراميدز وطنطا” و “الزمالك ضد الاتحاد السكندري”.



