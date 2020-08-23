بعد الاكتشاف النفطي الأخير فيضانات تضرب ساحل البحر الأسود التركي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بالإضافة إلى وجود 11 شخصًا في عداد المفقودين إثر فيضانات ضربت ساحل البحر الأسود التركي.

وكانت تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات حول بلدة ديريلي الجبلية في مقاطعة جيرسون، بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية صادمة الفيضانات وهي تزيح المركبات والأنقاض على طول الطريق الرئيسي بجانب الانهيارات الأرضية التي أجبرت المسؤولين على إخلاء المباني السكنية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عواصف شديدة في غيرسون والمحافظات المجاورة طرابزون وريز وأرتفين في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويُذكر أن ذلك يأتي بعد يومين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

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