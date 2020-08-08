بولا يعقوبيان لـ نواب لبنان : استقيلوا من مجلس العجز والخذلان

المواطن - متابعة

أعلنت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان استقالتها من البرلمان اللبناني احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت، داعية كل نواب المجلس المخلصين إلى الاستقالة والانتقال إلى صفوف المعارضة.

رسالة بولا يعقوبيان

وقالت بولا يعقوبيان في رسالة وجهتها لزملائها في البرلمان: إلى نواب الأمة فلنترك أحزاب السلطة متمسكة بالكراسي ولنذهب معاً يوم الاثنين إلى استقالات من مجلس العجز والخذلان.

وتابعت : لم تعد المعارضة من الداخل مجدية لا تخذلوا ناخبيكم شكراً للكتائب ومروان حمادة على القرار الجريء الذي لا عودة عنه أبداً، في إشارة إلى استقالة كتلة نواب حزب الكتائب ونواب كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط.

استقالة نواب الكتائب

وفي وقت سابق أعلن نواب كتلة الكتائب في البرلمان اللبناني استقالتهم، عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.

انفجار مرفأ بيروت

ويوم الثلاثاء الماضي وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وجرح أكثر من 5 آلاف.

وصرح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في وقت سابق أن المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت هي “نترات الأمونيوم” وأن حريقاً اشتعل في عنبر مجاور وامتدت النيران إلى العنبر الذي يضم المتفجرات التي كانت مخزنة به منذ سنوات دون أية وسائل حماية.



