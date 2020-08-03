بينهم 10 سعوديات.. فوربس تعلن قائمة سيدات أعمال عربيات حافظن على النجاح

المواطن - الرياض

نشرت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” قائمتها السنوية لسيدات ورائدات أعمال عربيات استطعن الحفاظ على نجاح مؤسساتهن وتحدين العوائق.

وضمن قائمة “سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2020″، برزت 10 نساء سعوديات هن:

رزان العزوني

مصممة أزياء، أسست علامة Razan Al Azzouni في العام 2008.

أروى البنوي

مصممة أزياء أطلقت علامتها في العام 2015.

هندية صيرفي

مصممة أزياء، أطلقت علامتها Honayda عام 2016.

نورة آل شيخ

مصممة أزياء، أطلقت علامتها عام 2012.

دانا العلمي

مصممة مجوهرات، أسست علامتها عام 2015.

نورة الفيصل

مصممة مجوهرات، أسست علامة Nuun Jewels عام 2014.

شهد الشهيل

مصممة أزياء، أسست علامة Abadia عام 2017.

منيرة التميمي

مصممة أحذية، أسست علامة Tamashee عام 2013.

نور التميمي

مصممة أحذية، أسست علامة The Nou Project عام 2017.

فاطمة باطوق

مدربة لياقة بدنية، أول امرأة حصلت على رخصة من المملكة السعودية العربية لتأسيس صالة لياقة بدنية عام 2015 .



